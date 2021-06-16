رئيس الاتحاد الرياضي السوري ينتقد معلول ويطالبه بالاستقالة

انتقد فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي السوري مدرب المنتخب نبيل معلول وطالبه بالاستقالة عقب الخسارة أمام الصين1-3الثلاثاء في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة

وبالرغم من صدارة سوريا للمجموعة الأولى وتأهلها إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022، إلا أن معلا انتقد مستوى المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس: "أطالب نبيل معلول بالاستقالة فهو لم يقدم أي إضافة للمنتخب".

وكان معلا رئيس أعلى سلطة رياضية في سوريا صرح لإذاعة "شام أف أم" بأن استمرار معلول "هي مسؤولية اتحاد كرة القدم....وهناك تجاهل لبعض اللاعبين ومعلول لا يستحق المبالغ المالية".

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع التونسي معلول لموسمين في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع إضافات اخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، و10% من مكافأة التأهل التي يحصل عليها الاتحاد السوري من الاتحاد الدولي "فيفا" بحال تأهله إلى المونديال.

إقرأ المزيد

بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة، بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي تنفيذا لعقوبات قيصر.

وكان معلول تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة، وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

من جهة ثانية، أثارت تغريدة موحدة أطلقها عدد من لاعبي المنتخب، على غرار محمود المواس وأسامة أومري وعمرو الميداني ومارديك مردكيان وإبراهيم عالمة، على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا عقب الخسارة أمام الصين وجاء فيها: "رح نبقى ضحية صراعات مبروك التأهل"، دون الإشارة إلى ماهية هذه الصراعات.

المصدر:"أ ف ب"