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المدافع البلجيكي كاستاني يخضع لجراحة بعد الإصابة

الرياضة

المدافع البلجيكي كاستاني يخضع لجراحة بعد الإصابة
AFP ANTON VAGANOV
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أكد مسؤولون الأربعاء أن المدافع البلجيكي، تيموتي كاستاني، خضع لعملية جراحية لإصلاح كسر مضاعف في تجويف العين، أصيب به مطلع الأسبوع الحالي خلا ل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا.

وتعرض كاستاني للإصابة خلال اصطدام مع اللاعب الروسي، دالير كوزاييف، في الشوط الأول من مباراة منتخبي الفريقين ضمن المجموعة الثانية، الليلة الماضية، في سان بطرسبرغ والتي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي 3-0.

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وخرج كاستاني البالغ 25 عاما، وهو المدافع الأيمن الأساسي لبلجيكا، من المباراة مباشرة بعد ذلك، ونزل توماس مونييه، بديلا له.

وعقب ذلك قال المدرب روبرت مارتينيز، إن كاستاني لن يشارك مع الفريق فيما تبقى من البطولة، بينما قال كاستاني لزملائه إنه يرغب في العودة إلى الفريق خلال المراحل الأخيرة من البطولة، إذا استمر فريقه فيها.

وأجريت العملية لكاستاني أمس الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"

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