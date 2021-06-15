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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 إصابة

الرياضة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 إصابة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 52، بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقالت الوزارة إن الزيادة من إجمالي 41 حالة في وقت سابق تشمل عمالا تم توظيفهم للبطولة.

وكان من بين الحالات المصابة الـ41، 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

وتحتضن البرازيل البطولة القارية بين 13 يونيو الجاري  و10 يوليو المقبل.

وباتت البرازيل المضيف الطارئ للبطولة القارية المكونة من 10 فرق بالرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بفيروس كورونا في العالم، بما يقرب من 490 ألف وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن إجراء 3045 اختبارا ضمن البطولة.

المصدر: أ ب

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