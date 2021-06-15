البلجيكي ألدرفيريلد ليس سعيدا بمواجهة الدنمارك المقبلة بعد سقوط إريكسن

قال توبي ألدرفيريلد، مدافع بلجيكا، إنه ليس سعيدا بمواجهة الدنمارك ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الخميس المقبل بكوبنهاغن، لأنها تأتي سريعا بعد مأساة سقوط كريستيان إريكسن مغشيا عليه.

وأصيب النجم الدنماركي إريكسن بأزمة قلبية قبل الاستراحة بقليل خلال المواجهة ضد فنلندا، يوم السبت الماضي، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى، حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي.

وقال ألدرفيريلد، زميل إريكسن السابق، الثلاثاء: "لست سعيدا بمواجهة هذا الفريق الآن".

وأضاف في مقطع فيديو نشره الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ولن يكون الأمر جيدا بالنسبة للدنمارك أيضا".

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وتابع:"يمكن أن يصب الأمر في الاتجاهين، فيمكن أن يمنح المنافس دفعة إضافية، وربما لا. لكن أعتقد أنه يجب علينا الاهتمام بأنفسنا ودخول المباراة بأكبر شكل احترافي ممكن. ونحاول الفوز أيضا، وهذا كل ما يمكننا فعله".

وكان ألدرفيريلد زميلا سابقا لإريكسن في أياكس أمستردام ثم في توتنهام هوتسبير.

وقال المدافع البلجيكي: "أعرف كريستيان منذ فترة طويلة. عندما علمنا بالأمر، لم أكن أفكر في مباراتي. في هذا الوقت كل ما كنت أفعله هو البحث عن معلومات بشأن حالته الصحية".

وأضاف: "لذا الأمر لا يتعلق بي فقط، بل شعر الجميع بسعادة كبيرة جدا وبراحة عندما عرفنا خلال الوجود في الحافلة في الطريق إلى المباراة أنه (كريستيان) استعاد وعيه وبات بوسعه الحديث".

وفازت بلجيكا في بداية مشوارها في المجموعة الثانية بنتيجة 3-0 ضد روسيا، فيما خسرت الدنمارك بهدف أمام فنلندا.

المصدر: "رويترز"