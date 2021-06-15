ليفاندوفسكي يعتبر أن بولندا "في موقف صعب" بعد خسارتها أمام سلوفاكيا في أمم أوروبا

اعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن منتخب بلاده بات يواجه مهمة شاقة في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة أمم أوروبا، بعد الخسارة 2-1 في مباراته الافتتاحية أمام سلوفاكيا الاثنين.

وعجز هداف بايرن ميونخ الألماني عن التسجيل أمام الدفاع السلوفاكي بقيادة قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي ميلان سكرينيار الذي سجل هدف الفوز في سان بطرسبورغ.

وقال ليفاندوفسكي لقناة "تي في بي" الحكومية البولندية: "إنه لأمر مخز أننا لم نتمكن على الأقل من إدراك التعادل".

وأضاف: "لم نكن جيدين في الدفاع لخلق فرص صريحة تمهد لنا الطريق للتسجيل. أخطاء مماثلة لا تغتفر في البطولة الأوروبية".

وتشارك بولندا للمرة الرابعة على التوالي في البطولة، بعدما بلغت ربع النهائي عام 2016، قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام البرتغال التي توجت باللقب لاحقا.

وينتقل رجال البرتغالي باولو سوزا إلى إشبيلية السبت لمواجهة إسبانيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، قبل أن يعودوا إلى سان بطرسبورغ لخوض مباراتهم ضد السويد في 23 يونيو الجاري.

وقال ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين فقط في 12 مباراة في البطولات الكبرى: "لا يزال أمامنا مباراتان. خسرنا نظريا أمام أضعف المنافسين، لذا نجد أنفسنا في موقف صعب".

وأضاف: "آمل أنه خلال المباراة ضد إسبانيا، إذا قمنا بتحسين ما فشلنا فيه في المباراة الأولى، سيكون الوضع أفضل، لكنني أدرك أيضا أن المنافسين التالين سيكونون في مستوى أعلى".

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: أ ف ب