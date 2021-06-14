أمم أوروبا.. بولندا تبدأ مشوارها بالسقوط أمام سلوفاكيا (فيديو)

بدأ المنتخب البولندي ونجمه روبرت ليفاندوفسكي النسخة الـ16 من أمم أوروبا لكرة القدم بالسقوط أمام سلوفاكيا 1-2 في مدينة بطرسبورغ الروسية ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.

وكانت بولندا تمني النفس بأن تبدأ مشاركتها الثالثة تواليا في البطولة القارية بفوز يمهد الطريق أمامها لمحاولة تكرار سيناريو 2016 حين وصلت الى ربع النهائي وخرجت بركلات الترجيح على يد البرتغال المتوجة لاحقا باللقب.

Главный момент матча. Шкриньяр ловко поймал отскок, пробил и принес Словакии важнейшие три очка в Петербурге 🤩 pic.twitter.com/e0El8OL1Hm — Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021

ولكن مهمة بولندا تعقدت نتيجة سقوطها أمام سلوفاكيا التي فاجأت القارة بوصولها إلى ثمن نهائي 2016 في أول مشاركة بعد الاستقلال عن التشيك، لا سيما أن المجموعة تضم العملاق الإسباني، بطل المسابقة ثلاث مرات، ونظيره السويدي اللذين يلتقيان لاحقا في إشبيلية.

ودفعت بولندا ثمن خطأين، الأول للحارس فويتشيك تشيزني الذي أهدى سلوفاكيا التقدم في الشوط الأول بعدما حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ (د.18)، والثاني لغريغورز كريخوفياك الذي ارتكب خطأ سخيفا أدى إلى طرده بالإنذار الثاني (د.62)، ما سمح لماريك هامشيك ورفاقه في التقدم مجددا عبر ميلان سكرينيار (د.69) بعدما أدرك كارول لينيتي التعادل لبولندا في الثواني الأولى من الشوط الثاني.

⏰ RESULT ⏰



🇵🇱 10-man Poland suffer defeat in opener

🇸🇰 Slovakia secure second victory in EURO finals



🤔 Did you see that coming? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاما بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: "أ ف ب"