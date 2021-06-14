النمساوي أرناوتوفيتش يعتذر لمقدونيا الشمالية بسبب احتفاله "الغاضب" بهدفه في أمم أوروبا

اعتذر ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا اليوم الاثنين عن رد فعله الغاضب تجاه مشجعي مقدونيا الشمالية بعد أن سجل هدفا في انتصار منتخب بلاده 3-1 أمس الأحد، نافيا توجيه إساءة عنصرية لهم.

وبدا أرناوتوفيتش، الذي نزل بديلا في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثالث في انتصار مريح أمس الأحد، غاضبا أثناء احتفاله بهز الشباك قبل أن يتدخل القائد ديفيد ألابا لإحتواء غضبه.

Marko Arnautovic apologises and insists "I'm not racist" after celebrationhttps://t.co/Vz5zso5o81pic.twitter.com/wxzHlOyyQA — Mirror Football (@MirrorFootball) June 14, 2021

وذكرت وسائل إعلام أن غضب اللاعب البالغ عمره 32 عاما كان موجها أيضا لاثنين من لاعبي مقدونيا الشمالية ينحدران من أصول ألبانية.

Marko Arnautovic releases statement “I am not a racist” after he went on an *alleged* anti Albanian rant after scoring vs North Macedonia yesterday, in which David Alaba physically had to shut him up. pic.twitter.com/aT3mwuHjSz — Pubity Sport (@PubitySportIG) June 14, 2021

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وقال أرناوتوفيتش الذي ينحدر من أصول صربية على "إنستغرام": "كانت هناك بعض الكلمات الغاضبة بعد أن غلبتني المشاعر خلال المباراة أود الاعتذار عنها خاصة لأصدقائي من مقدونيا الشمالية وألبانيا".

وأضاف: "أود أن أقول شيئا واحدا بوضوح شديد: أنا لست عنصريا. لدي أصدقاء في كل بلد تقريبا وأؤيد التنوع. كل من يعرفني يدرك ذلك".

يذكر أن منتخب مقدونيا الشمالية يشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولا تعترف صربيا باستقال إقليم كوسوفو الذي كان يتبعها سابقا بينما هناك توتر تاريخي بين صربيا ومقدونيا الشمالية.

وتستأنف النمسا مشوارها في البطولة بمواجهة هولندا في أمستردام يوم الخميس بينما تلعب مقدونيا الشمالية، أقل المنتخبات تصنيفا في البطولة، ضد أوكرانيا في بوخارست.

المصدر: "رويترز"