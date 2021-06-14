خبر مأساوي تلقاه تسيتسيباس قبل دقائق من نهائي رولان غاروس

أعلن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الاثنين، أنه تلقى خبر وفاة جدته قبل دقائق فقط من بدء المباراة النهائية في بطولة فرنسا المفتوحة بالتنس، التي خسرها أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وأهدى اللاعب اليوناني البالغ 22 عاما، والذي احتل المركز الرابع في تصنيف رابطة المحترفين، وهو الأفضل في مسيرته، أهدى إنجاز وصوله إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى إلى جدته لأبيه، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام".

وكتب تسيتسيباس: "قبل خمس دقائق من دخولي إلى الملعب، خسرت جدتي معركتها للحياة. إمرأة لا يمكن مقارنة إيمانها بالحياة وإرادة العطاء بأي شخص آخر قابلته".

إقرأ المزيد

وأضاف: "من المهم أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثلها في هذا العالم. لأن أشخاصا مثلها يجعلونك تعيش. يجعلونك تحلم".

ويعتبر تسيتسيباس وريث عمالقة التنس الثلاثة، الصربي دجوكوفيتش، والسويسري روجير فيدرر، والإسباني رافائيل نادال.

لكن بعد سماعه الأخبار السيئة، قال إن هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من الفوز بالألقاب.

وأضاف أن "الحياة لا تتعلق بالفوز أو الخسارة. إنها تتعلق بالاستمتاع بكل لحظة في الحياة، بمفردك أو مع الآخرين. أن تعيش حياة مليئة بالمعاني، دون بؤس أو دناءة. رفع الكؤوس والاحتفال بالانتصارات شيء، لكنه ليس كل شيء".

المصدر: "أ ف ب"