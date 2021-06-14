جدول مواعيد مباريات الاثنين في كأس أوروبا

تقام اليوم الاثنين، ثلاث مباريات في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

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ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة، فيما تواجه إسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، حسب توقيت مكة المكرمة:

إسكتلندا × التشيك – الساعة الرابعة عصرا.

بولندا × سلوفاكيا – الساعة السابعة مساء.

إسبانيا × السويد – الساعة العاشرة مساء.

المصدر: RT