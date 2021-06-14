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بالفيديو.. زيدان ينفعل على صحفي بسبب رسالة وداع ريال مدريد

الرياضة

بالفيديو.. زيدان ينفعل على صحفي بسبب رسالة وداع ريال مدريد
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ثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لنادي ريال مدريد، غاضبا من أحد الصحفيين، عقب سؤاله عن رسالته الوداعية للنادي الملكي، بعد تقديم استقالته من تدريب الفريق.

وانتشر مقطع فيديو لزيدان، وهو غاضب من الصحفي، سيرجيو كيرونتي، من موقع "غول" الإسباني، أثناء تواجده وعائلته لمشاهدة مباراة رايو فاليكانو ضد جيرونا في إطار ذهاب نهائي ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك لدعم ابنه الحارس لوكا زيدان.

حيث سأل الصحفي المدرب الفرنسي: "هل اعتمدت إظهار ريال مدريد مخطئا في رسالتك الوداعية؟".

ليرد زيدان: "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟"، ويجيب الصحفي مرة أخرى: "لا.. أنا أسأل فقط عن الرسالة".

بعدها ثار زيدان غاضبا في وجه الصحفي: "أنت تطرح نفس الأسئلة الغبية كما كان من قبل، ما تفعله مخز، وظيفتك وصمة عار، انا أعرفك وأنت تعرفني، نفس الشيء يحدث دائما".

وختم زيدان حديثه: "تعال إلى هنا، تعال، دعني أتكلم معك بدون كاميرات".

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وكان زيدان قد وجه رسالة وداعية لجماهير ريال مدريد شرح خلالها أسباب استقالته، محملا إدارة النادي المسؤولية من خلال غياب الدعم والثقة في فترة من الموسم، حين كان الفريق يعاني من نتائج سلبية.

وما زال مستقبل زيدان غامضا، حيث أكد رغبته في العودة للتدريب في أقرب فرصة، لكن تقارير إعلامية أكدت أنه لن يدرب أي فريق الموسم المقبل، وينتظر نهاية مونديال قطر 2022 ليخلف ديدييه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.

وتقدم زيدان باستقالته من ريال مدريد، عقب نهاية موسم 2020-2021، الفائت، بعد موسم صفري من الألقاب، حيث ودع الريال دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي عقب الهزيمة أمام تشيلسي، وخسر لقب الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.

المصدر: Madrid Zone

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