بالفيديو.. سيارة تصطدم بحشد من المتفرجين خلال سباق على حلبة طينية

اصطدمت سيارة بحشد من المتفرجين، وأصيب 29 شخصا، في أثناء سباق على حلبة طينية، يوم الأحد، في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت السلطات إن إحدى المركبات "لأسباب غير معروفة" خرجت عن المسار واخترقت حاجز الفصل للسباق واصطدمت بالمتفرجين وبثلاث مركبات أخرى.

وتم نقل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 6:35 مساء بالتوقيت المحلي في قرية فابينسي.

وقال قاضي مقاطعة إل باسو، ريكاردو سامانييغو، لقناة kvia التابعة لشبكة ABC News El Paso أن ما مجموعه 29 شخصا أصيبوا أثناء حادث الاصطدام.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات أخرى، بما في ذلك أسماء الضحايا، كما لم يتم الكشف علنا عن هوية سائق سياة السباق وحالته الصحية.

المصدر: kvia.com