البطل الروسي للملاكمة للوزن الثقيل بوفتكين يعلق قفازاته على المسمار (فيديو)

أعلن الروسي ألكسندر بوفتكين، البطل السابق للمجلس العالمي للملاكمة "WBC" للوزن الثقيل، اليوم الأحد، وضع حد لمسيرته الاحترافية في عالم "الفن النبيل".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن ألكسندر بوفتكين قوله للصحفيين: "السنوات تترك أثرها. لقد قررت إنهاء مسيرتي".

وسقط بوفيتكين بالضربة القاضية في آخر نزال له أمام الملاكم البريطاني ديليان وايت، الذي جمعهما يوم الأحد 23 مارس الماضي، في جبل طارق.

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

وثأر وايت البالغ من العمر 32 عاما، من البطل الروسي لخسارته أمامه بالضربة القاضية أيضا، في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة برينتوود البريطانية، في أغسطس العام الماضي.

وحقق ألكسندر بوفيتكين (41 عاما) خلال مسيرته الاحترافية 36 انتصار، منها 25 بالضربة القاضية، مقابل 3 هزائم وتعادل واحد.

المصدر:RT