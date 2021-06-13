الأهلي يكشف تفاصيل زيارة تريزيغيه لمقر النادي وجلسته مع الخطيب

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، استقبل نجم "المارد الأحمر" السابق محمود حسن "تريزيغه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأحد، في مقر النادي.

واستغل محمود حسن تريزيغيه، وجوده بالقاهرة لزيارة نادي الأهلي، لدعم زملائه اللاعبين قبل السفر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وذكر النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم، أن رئيس مجلس إدارته اطمأن على حال تريزيغيه والبرنامج التأهيلي الذي يؤديه للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الجلسة الودية التي جمعتهما.

ولفت نادي الأهلي الانتباه إلى أن تريزيغيه أعرب عن سعادته بدعم محمود الخطيب له وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم كثيرا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة.

وشدد تريزيغيه، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للأهلي، على اعتزازه بشدة بانتمائه إلى النادي الأهلي، مؤكدا أيضا شعوره بالفخر لكونه واحدا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن.

وفي نهاية الجلسة جدد الخطيب رسائل الدعم لتريزيغيه، معربا عن آماله في التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الأوروبية.

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ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول برنامجا علاجيا وتأهيليا لتريزيغيه، الذي عاد إلى القاهرة منذ عدة أيام قادما من إنجلترا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي أستون فيلا، بعد إجراء اللاعب عملية الرباط الصليبي منذ فترة.

واتفق مسؤولو نادي أستون فيلا مع منتخب مصر على عودة تريزيغيه، إلى القاهرة، واستكمال علاجه، على أن يتم إرسال تقارير دورية إلى نادي أستون فيلا بحالة اللاعب.

المصدر: وكالات