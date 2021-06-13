في بيان رسمي.. الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيانا كشف فيه آخر تطورات حالة نجم المنتخب الأول، كريستيان إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت.

وقال الاتحاد الدنماركي، إن لاعب الوسط إريكسن، لا يزال في المستشفى، وإن حالته مستقرة.

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Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

وأضاف الاتحاد الدنماركي عبر موقع "تويتر": "تحدثنا صباح اليوم (الأحد) إلى كريستيان إريكسن، الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب. حالته مستقرة، ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص".

وتابع "تلقى أفراد الفريق والطاقم الفني مساعدة طارئة وسيقف الجميع إلى جانب بعضهم البعض بعد حادث الأمس".

وأكمل: "نود توجيه الشكر إلى الجميع على هذه التمنيات القلبية التي وجهت إلى كريستيان إريكسن من الجمهور واللاعبين والأسرتين المالكتين في الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية..".

وسقط إريكسن على أرض الملعب مغشيا عليه، دون تدخل من أحد، وأثار حالة من الرعب، وتوقفت مباراة الدنمارك وفنلندا، وتم تعليقها لفترة، ونقل اللاعب للمستشفى بعد أن خضع لإنعاش قلبي ورئوي في أرض الملعب.

المصدر: حساب الاتحاد الدنماركي على "تويتر"