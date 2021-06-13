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لفتة رائعة من المغربي حكيمي تجاه زميله إريكسن (فيديو)

الرياضة

لفتة رائعة من المغربي حكيمي تجاه زميله إريكسن (فيديو)
@AchrafHakimi\TWITTER
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حرص الظهير الأيمن لإنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، على دعم زميله في "النيراتزوري"، الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لحادث مفزع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت.

وسقط إريكسن على أرض الملعب مغشيا عليه دون تدخل من أحد، وأثار حالة من الرعب، وتوقفت المباراة، وتم تعليقها لفترة، ونقل اللاعب للمستشفى، قبل أن تستأنف في وقت لاحق.

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ودعم حكيمي زميله إريكسن، بطريقة خاصة، بعدما سجل هدف الفوز لمنتخب المغرب في مباراة ودية جمعته بمنتخب بوركينا فاسوا (1-0)، أمس السبت.

وتوجه حكيمي بعد هزه شباك بوركينا فاسو، نحو الكاميرات، وأهدى هدفه إلى إريكسن، من خلال الإشارة بيديه لرقم قميص اللاعب الدنماركي في إنتر (24)، ورقمه في منتخب الدنمارك (10).

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر بيانا أمس السبت، أكد فيه نقل إريكسن، إلى المستشفى، وهو الآن في حالة مستقرة.

المصدر: RT

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