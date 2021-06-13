منتخب روسيا يسجل رقما قياسيا سلبيا في كأس أوروبا

حقق منتخب روسيا، رقما قياسيا سلبيا في بطولة كأس أوروبا، بعد خسارته العريضة أمام ضيفه البلجيكي، أمس السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة القارية في نسختها الـ16.

وسجل روميلو لوكاكو، هدفين في الدقيقتين 10، و88، وتوماس مونييه، هدفا في الدقيقة 34، لتفوز بلجيكا على مضيفتها روسيا بثلاثية نظيفة.

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وبهذه الخسارة، تكون روسيا قد تكبدت أكبر هزيمة لدولة مضيفة لكأس أوروبا على مدار تاريخ البطولة.

وكان الرقم القياسي السلبي السابق، مسجلا باسم منتخبات بلجيكا، وفرنسا، وأوكرانيا، التي خسرت بفارق هدفين خلال استضافتها للبطولة القارية.

يذكر أن منتخب بلجيكا، تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على روسيا، متقدما بفارق الأهداف عن فنلندا، التي حققت المفاجأة بفوزها على الدنمارك 1-0، في أول مشاركة لها في بطولة كبرى في تاريخها.

المصدر: نوفوستي