إنجلترا تحث المشجعين على عدم إطلاق صيحات خلال الجثو على الركبة

طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المشجعين باحترام رغبة اللاعبين في الجثو على الركبة كنوع من الاعتراض على العنصرية، وحثهم على عدم إطلاق صيحات الاستهجان، قبل مباريات بطولة أوروبا.

وتعرض لاعبو إنجلترا، لصيحات استهجان من بعض المشجعين قبل مباراتين وديتين هذا الشهر خلال الجثو على الركبة، في حركة اشتهرت بواسطة حملة "حياة السود مهمة" ضد العنصرية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان، عشية افتتاح إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا أمام كرواتيا في ملعب ويمبلي، اليوم الأحد: "نحن نطلب ممن يعارض هذا التصرف التفكير في الرسالة التي تصل إلى اللاعبين الذين تحاولون مساندتهم".

وأضاف: "رجاء احترموا رغباتهم وتذكروا أنه يجب علينا جميعا أن نكون متحدين في الكفاح ضد التمييز العنصري. كلنا معا. هم سيبذلون قصارى جهدهم من أجلكم، ورجاء افعلوا أفضل شيء لهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال أمس السبت، إنه يعتقد بأن "من الخطأ تماما" إطلاق صيحات استهجان ضد منتخب إنجلترا.

المصدر: رويترز