صلاح يضطر لحذف صورة له في "تويتر" بعد تعرضه لوابل من الانتقادات (صورة)

اضطر اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لحذف صورة له في موقع "تويتر" بعد أقل من ساعة على نشرها، بسبب الانتقادات التي تعرض لها.

وفاجأ صلاح، أمس السبت، متابعيه بنشر صورة له وهو يقضي إجازته في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر.

وبعد نشر صلاح صورته، تعرض لوابل من الانتقادات من بعض المتابعين، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، مغشيا عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

واضطر صلاح، لحذف الصورة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر بيانا أمس السبت، أكد فيه نقل نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة.

المصدر: وكالات