شاهد.. منتخب الدنمارك يتلقى ضربة موجعة أخرى بعد تعرض نجمه إريكسن لنوبة قلبية!

تقدم المنتخب الفنلندي على نظيره الدنماركي، في المباراة الجارية بينهما اليوم السبت، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفنلندي جويل بوهانبالو هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء المقام على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

الدانمارك 0 × 1 فنلندا .. هدف جويل بوهيانبالو https://t.co/IBL1tWMc3I — EUR & CUP | اهداف (@alamiHD1) June 12, 2021

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وتلقى لمنتخب الدنماركي بطل "يورو 1992" بذلك ضربة موجعة أخرى، بعد أن تعرض نجمه كريستيان إريكسن (29 عاما) لنوبة قلبية سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، من دون أي احتكاك مع أحد، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تويتر"، إن حالة إريكسن مستقرة الآن.

المصدر: وكالات