"يويفا" يصدر بيانا رسميا حول مباراة الدنمارك بعد "حادثة" نجمه إريكسن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، استئناف مباراة منتخب الدنمارك ونظيره الفنلندي، اليوم السبت، ضمن "يورو 2020"، وذلك بعد الاطمئنان على صحة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تيويتر": "بناء على طلب لاعبي المنتخبين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في الساعة (20:30) بتوقيت وسط أوروبا".

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

وسقط إريكسن (29 عاما) على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة اليوم السبت، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

ودخل لاعب خط الوسط الدنمارك ماثياس يانسين بدلا من زميله كريستيان إريكسن، لإستكما الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وبعد 5 دقائق فقط من الاستراحة خوض الشوط الثاني لهذه المباراة التاريخية.

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وأصدر "يويفا" في سابق، بيانا له أيضا عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تيويتر"، جاء فيه: "بعد الحالة الطبية الطارئة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كل من المنتخبين ومسؤولي المباراة، وسيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة (19:45) بتوقيت وسط أوروبا".

وأضاف: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة".

المصدر: وكالات