البطل الأولمبي هورتون يغيب عن فريق أستراليا للسباحة في طوكيو

أصبح البطل الأولمبي ماك هورتون، ضحية اليوم الأول لتصفيات السباحة للفريق الأسترالي الأولمبي، بعد فشله في التأهل لألعاب طوكيو عبر نهائي سباق 400 متر حرة.

وأخفق هورتون (25 عاما)، في احتلال مركز في نهائي 400 متر حرة، يسمح له بالدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل، بفارق 0.65 ثانية، بينما تصدر الصاعد إلايجا ونينجتون (21 عاما) السباق، بتسجيله أسرع زمن في العالم هذا العام (3 دقائق و42.65 ثانية).

واحتل جاك مكلوفلين المركز الثاني.

وقال ونينجتون "هذا (تصدر سباق 400 متر والتأهل لأولمبياد طوكيو) يعني لي الكثير، وحلمت بذلك منذ أن كنت طفلا"، فيما قال مكلوفلين: "هورتون ربما يكون أكثر سباح مثيرا للإعجاب، ورأيت كيف يتدرب. إنه وحش، وأحترمه كثيرا وأعتقد أنه حان دوري الآن أنا وإلايجا للظهور بشكل جيد في الأولمبياد".

المصدر: رويترز