أول تعليق لمانشيني بعد فوز إيطاليا على تركيا في كأس أوروبا

قال مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، إن صبر فريقه أمام الأداء الدفاعي لتركيا كان مفتاح الفوز 3-0، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أحبط الدفاع التركي، لاعبي المنتخب الإيطالي، الذين هيمنوا على المباراة، لكن إيطاليا حسمت الفوز بعدما سجلت الهدف الأول في الدقيقة 53.

وقال مانشيني: "واجهنا العديد من الفرق، لقد فعلت ما فعلته تركيا الليلة (أمس). دافعوا بكثافة ومنحونا القليل من المساحة، مما جعل التسجيل صعبا".

وأضاف: "تحلى اللاعبون بالصبر. انتظرنا وواصلنا اللعب وحاولنا تسجيل هدف، وعندما نجحنا في ذلك قدم اللاعبون أداء رائعا".

وتابع المدرب الإيطالي: "لم يكن الشوط الأول سهلا في مباراة مثل هذه، حتى لو وضعوا (تركيا) جميع اللاعبين في الخلف، عندما تسجل هدفا واحدا في الشوط الأول تتغير المباراة".

ووضع الفوز إيطاليا في موقف قوي في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا سويسرا، وويلز، لكن مانشيني ضحك عندما تلقى سؤالا بشأن ما إذا كان منتخب بلاده بين المرشحين للفوز بالبطولة.

وقال: "قدمنا أداء جيدا. كان من المهم أن نبدأ البطولة بقوة، وأعتقد أننا أرضينا الجميع، سواء الجماهير أو كل الإيطاليين الذين شاهدوا المباراة. لكن لا تزال هناك ست مباريات قبل التأهل للنهائي، والكثير من المنتخبات الجيدة".

المصدر: رويترز