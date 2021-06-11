رئيس بايرن ميونخ يبدد أحلام ريال مدريد بشأن "ليفان_غول_سكي"

نفى رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، هيربرت هاينر، الأنباء حول احتمال رحيل نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال هاينر في مقابلة لموقع النادي: "روبرت ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم. عقده لا يزال ممتدا لعامين وأعتقد أنه سيستمر معنا لفترة أطول".

وحطم المهاجم البولندي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني "البوندسليغا" مع بايرن ميونخ، بإحرازه 41 هدفا في الموسم المنصرم، متخطيا رقم الأسطورة غيرد مولر في عام 1972 (40 هدفا).

كما لا يزال بإمكان النجم البولندي الملقب بـ"ليفان_غول_سكي"، الذي فاز بلقب أفضل لاعب في العالم عام 2020، اللحاق بالرقم القياسي لمولر، الهداف التاريخي للبوندسليغا بواقع 365 هدفا.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أن روبرت ليفاندوفسكي لديه الرغبة في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، رغم نفي إدارة النادي.

وكان ليفاندوفكسي قد أبدى استعدادا للقدوم إلى أسوار "سانتياغو برنابيو" في العام 2014، لكن انهارت الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب وجود ميول أخرى في رأس فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة في نسختها الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي عاد إلى اهتمامات ريال مدريد، من أجل ضمه في حال فشل النادي الملكي التعاقد مع "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، الذي يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية.

وأمضى روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) ستة مواسم مع بايرن ميونخ حقق خلالها الكثير من البطولات والألقاب، ولذا بدأ يشعر البولندي الدولي أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

المصدر: وكالات