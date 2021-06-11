اعتقال لاعب كرة قدم إيطالي بتهمة الاغتصاب

أكد مصدر قضائي، اليوم الجمعة، أن لاعب يوفنتوس السابق ونادي جنوى الحالي لكرة القدم، الإيطالي الشاب مانولو بورتانوفا، أصبح رهن الاعتقال المنزلي مع شخصين آخرين، بتهمة الاغتصاب.

وقال المصدر لوكالة رويترز، إن فتاة عمرها 23 عاما، أبلغت الشرطة أنها تعرضت للاغتصاب على يد أربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 21 و24 عاما، في شقة بمدينة سيينا الواقعة بوسط إيطاليا، بعد تناول العشاء في مطعم، في 31 مايو الماضي.

وأضاف المصدر، أن بورتانوفا (21 عاما) وشخصين آخرين، اعتقلوا بعد تحقيقات، وأن السلطات أمرت بفحص هواتفهم.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع لاعب الوسط بورتانوفا، يوم الاثنين المقبل.

وكان بورتانوفا، انضم إلى جنوى في يناير الماضي قادما من يوفنتوس، وشارك مع الفريق في ثلاث مباريات في الموسم المنصرم.

المصدر: رويترز