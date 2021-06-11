الجماهير التونسية تكرم الجزائري محرز بطريقة خاصة (صور)

حرصت الجماهير التونسية على استقبال الجزائري رياض محرز، بطريقة تليق بنجم عربي يلمع في سماء الكرة الأوروبية، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولدى وصول محرز رفقة المنتخب الجزائري أمس الخميس إلى تونس لمواجهة منتخب "نسور قرطاج" وديا، وجد في استقباله مجموعة من الجماهير التونسية، التي رحبت بحفاوة بالنجم الجزائري، وقدمت له قميصا خاصا يحمل اسمه وكذا الرقم 26 الذي يرتديه قائد الخضر مع فريقه مانشستر سيتي.

جماهير النادي الإفريقي التونسي تكرم فخر الجزائر رياض محرز 🇩🇿♥️#تونس_الجزائر#TUNALGpic.twitter.com/XZy23HWdwv — Algérienne et fière de l'être 🇩🇿 (@AwaTefDz213) June 10, 2021

المناصر التونسي رضا الفيل

المعروف بمناصرته للفريق الجزائري

في كل المناسبات يُهدي لـ رياض محرز

قميصا للنادي الإفريقي يحمل إسمه

قبل مبارة الغد الجمعة بين الجارين .

الجزائر🇩🇿 و تونس 🇹🇳#تونس#الجزائر_تونس

#جواد_الجابرpic.twitter.com/Z1xo570Onl — ❤️جواد الجابر❤️ (@djawa42d) June 10, 2021

ويتوجب على المنتخب الجزائري تفادي الهزيمة أمام مضيفه التونسي في مباراتهما المقررة مساء اليوم الجمعة، ليصل إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، ويصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللاهزيمة"، علما بأن منتخب ثعالب الصحراء، يتقاسم حاليا هذا الرقم القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض 26 مباراة متتالية دون أن يتكبد أي خسارة.

يذكر أن منتخب الجزائر، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: RT