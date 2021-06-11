كأس أوروبا.. الاتحاد الفرنسي يكشف موقف بنزيما من المشاركة في مباراة ألمانيا

توقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مشاركة كريم بنزيما، الذي أصيب في الركبة، في مباراة ودية الثلاثاء الماضي، في افتتاح مشوار فرنسا في المجموعة السادسة لبطولة أوروبا أمام ألمانيا.

ويتدرب بنزيما، الذي خرج مصابا في انتصار بطل العالم 3-0 على بلغاريا، داخل القاعات، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ.

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وستواجه فرنسا أيضا في المجموعة السادسة، المجر، والبرتغال، حاملة اللقب.

ويعتبر منتخب فرنسا، أكبر المرشحين للفوز بكأس أمم أوروبا 2020 (المؤجلة)، التي تفتتح منافساتها مساء اليوم الجمعة، بمواجهة بين إيطاليا وتركيا، وتستمر على مدار شهر كامل.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز