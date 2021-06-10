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شاهد.. تايسون "الرجل الحديدي" يساعد في توزيع 700 صندوق طعام على المحتاجين

الرياضة

شاهد.. تايسون
Reuters /Reinhold Matay
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شارك أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل في تاريخ "الفن النبيل"، في حملة خيرية.

وساعد تايسون "الرجل الحديدي" في توزيع 700 صندوق من الطعام في براونزفيل على المحتاجين.

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يذكر أن مايك تايسون البالغ من العمر (54 عاما) حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية مقابل 6 هزائم، وعاد إلى حلبة الملاكمة، في نوفمبر 2020، وخاض نزالا استعراضيا ضد مواطنه بطل العالم السابق روي جونز، انتهى بالتعادل.

المصدر: "matchtv.ru" 

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