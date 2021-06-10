شاهد.. تايسون "الرجل الحديدي" يساعد في توزيع 700 صندوق طعام على المحتاجين

شارك أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل في تاريخ "الفن النبيل"، في حملة خيرية.

وساعد تايسون "الرجل الحديدي" في توزيع 700 صندوق من الطعام في براونزفيل على المحتاجين.

Тайсон помог раздать нуждающимся 700 коробок с продуктами питания ❤️💪



54-летний боксер принял участие в благотворительной деятельности.



Вот это максимальный респект ✊https://t.co/ce9dkJ3Nty



📹 инстаграм Mike Tyson Cares pic.twitter.com/cT0uQVm1g3 — Матч ТВ (@MatchTV) June 10, 2021

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يذكر أن مايك تايسون البالغ من العمر (54 عاما) حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية مقابل 6 هزائم، وعاد إلى حلبة الملاكمة، في نوفمبر 2020، وخاض نزالا استعراضيا ضد مواطنه بطل العالم السابق روي جونز، انتهى بالتعادل.

المصدر: "matchtv.ru"