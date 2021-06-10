إصابة الإيطالي بليغريني قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه طلب من الـ"يويفا"، السماح بانضمام جايتانو كاستروفيلي، إلى المنتخب الإيطالي المشارك في بطولة أوروبا 2020، بدلا من لورينتسو بليغريني المصاب.

وتعرض بليغريني للإصابة خلال تدريبات المنتخب الإيطالي، أمس الأربعاء، بينما كان يحاول استعادة كامل لياقته قبل انطلاق البطولة القارية.

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية في بيان، اليوم الخميس: "تقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يتعلق بإمكانية استبدال لورينتسو بليغريني الذي تعرض لإصابة خلال التدريبات أمس (الأربعاء)".

وأضاف البيان: "توجه بليغريني للخضوع لفحص بالأشعة صباح اليوم (الخميس)، وسيبقى مع المجموعة التي ستسافر إلى روما" في وقت لاحق اليوم.

وتلتقي إيطاليا على أرضها في الملعب الأولمبي في العاصمة روما، مع المنتخب التركي، غدا الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

المصدر: رويترز