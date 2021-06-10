كأس أوروبا.. دي بروين مهدد بالغياب عن مباراة بلجيكا ضد روسيا

لم يشارك كيفن دي بروين، في تدريبات بلجيكا، أمس الأربعاء، ما يقلص فرص مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا، في سان بطرسبورغ، بعد غد السبت.

وقال مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، إنه من غير المرجح أن يشارك لاعب الوسط البارز (دي بروين) في مباراة روسيا، التي تأتي ضمن المجموعة الثانية، بعد تعرضه لكسر مضاعف في وجهه خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وأصيب دي بروين، بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى، وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي.

وكان دي بروين، انضم يوم الاثنين الماضي، لزملائه في منتخب بلجيكا خلال الأسبوع الأخير للإعداد للبطولة القارية، لكنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات.

وسيتدرب المنتخب البلجيكي مرة أخرى في بروكسل، اليوم الخميس، قبل السفر إلى سان بطرسبورغ غدا الجمعة، لمواجهة روسيا.

وتفتتح فعاليات كأس أمم أوروبا 2020، غدا الجمعة، بمباراة إيطاليا وتركيا، وتستمر البطولة التي تستضيفها 11 مدينة أوروبية على مدار شهر كامل.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات