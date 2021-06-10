بسبب فيديو مسيء.. جماهير الزمالك تطالب بإيقاف نجل شوبير

دخل "هاشتاغ" إيقاف حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، مصطفى شوبير، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في مصر.

وعبر عدد من الرواد عن غضبهم من مصطفى شوبير، نجل الحارس الأسطوري لنادي الأهلي والمنتخب المصري، أحمد شوبير، بعد ظهوره في مقطع فيديو مع أحد المشجعين، وهو يردد هتافا "مسيئا" لنادي الزمالك.

وخلال "الهاشتاغ"، تحدث عدد كبير من المستخدمين، عن سلوك مصطفى شوبير، فقال أحدهم: "إدارة الأهلي عملت بيان طويل عريض لاتحاد كرة القدم، عشان يتم معاقبة إمام عاشور، لاعب الزمالك، بسبب نفس الواقعة، لكن طبعا إدارة الزمالك مش هتعمل بيان منعا للتعصب، وتيسير الأمور، عشان الزمالك نادي التعصب والفتنة".

وقال آخر: "يجب إيقافه زي ما تم إيقاف إمام عاشور، وإلا خلاص هيبقى فعلا مفيش عدل".

وقال ثالث: "هو قال إيه معلش يعني شتم؟ لا مشتمش يا بيه.. طب قال إيه؟"

يجب معاقبة مصطفي شوبير بالايقاف 12 مباراة أسوة بما عوقب به إمام عاشور لأنها تقريبا نفس الواقعة .بل إن مصطفي أخطاء علي الملأ وليس في غرفة مغلقة .. العدل يا إتحاد الكرة .برجاء عدم الوكيل بمكيالين .. https://t.co/hPx7Doiccv — Nader Youssef Ahmed (@2c5a37ea35b0411) June 9, 2021

وكتب رابع: "يجب معاقبة مصطفي شوبير بالإيقاف 12 مباراة إسوة بما عوقب به إمام عاشور لأنها تقريبا نفس الواقعة، بل إن مصطفي أخطأ على الملأ وليس في غرفة مغلقة.. العدل يا اتحاد الكرة.. رجاء عدم الوكيل بمكيالين".

المصدر: مواقع التواصل