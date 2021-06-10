شاهد.. موقف "حرج" لمحرز وبلماضي يمنعه من إكمال التدريبات الجماعية

يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته الأخيرة لخوض مباراة ودية ضد تونس، غدا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت تدريبات المنتخب الجزائري، أمس الأربعاء، لقطة طريفة وحرجة في الوقت ذاته لنجم مانشستر سيتي، رياض محرز، في أحد التمارين، حيث كان اللاعبون يقومون بتبادل الكرة في الهواء، ومن يسقطها يعزل من المجموعة.

وكان محرز أول من فشل في التمرين، بعدما أخطأ في رد إحدى الكرات لتسقط على الأرض، فاضطر المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، وبعض اللاعبين، إلى إخراج محرز من الدائرة التدريبية بالقوة، وهو الأمر الذي تقبله نجم مانشستر سيتي، حيث غادر وهو يبتسم.

ويتوجب على المنتخب الجزائري تفادي الهزيمة أمام مضيفه التونسي، ليصل إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، ويصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللاهزيمة"، علما بأن منتخب ثعالب الصحراء، يتقاسم حاليا هذا الرقم القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض 26 مباراة متتالية دون أن يتكبد أي خسارة.

يذكر أن منتخب الجزائر، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: مواقع التواصل