وزير الرياضة الروسي يحدد مهمة منتخب بلاده في "يورو 2020"

صرح وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين اليوم الأربعاء بأن أمام منتخب بلاده مهمة الوصول إلى الأدوار الإقصائية، في نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال أوليغ ماتيتسين للصحفيين بعد زيارة لمعسكر منتخب روسيا في مقاطعة موسكو: "أمام المنتخب دائما مهمة واحدة، وهي الفوز. حددت الوزارة والاتحاد الروسي لكرة القدم، مهمة الوصول إلى المرحلة التالية من البطولة".

وأضاف الوزير: "لقد تم بذل جهود كبيير من قبل المنتخب الوطني والجهاز الفني، والاتحاد الروسي لكرة القدم ووزارة الرياضة".

وسيستهل منتخب روسيا مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو الجاري ولغاية 11 يوليو المقبل، بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم السبت المقبل، على ملعب "غاز بروم" في مدينة بطرسبورغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا، منتخبي الدنمارك وفنلندا.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الثماني إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: "euro2020.ria.ru"