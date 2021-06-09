رولان غاروس.. ساكاري تجرد شفيونتيك من اللقب

تنازلت البولندية إيغا شفيونتيك، عن لقبها بطلة لفرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بخسارتها في ربع النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وحسمت ساكاري بطاقتها إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى، بتفوقها على حاملة اللقب شفيونتيك 6-4، و6-4، في أول مواجهة بين اليونانية البالغة 25 عاما والمصنفة 18 عالميا، والبولندية البالغة 20 عاما والمصنفة ثامنة، والتي توجت بلقبها الكبير الأول في باريس العام الماضي، بفوزها في النهائي على الأمريكية صوفيا كينين.

✨ First-time Grand Slam Semifinalist ✨@mariasakkari takes out the defending champion Swiatek in straight-sets!#RolandGarrospic.twitter.com/p3pQdofKEX — wta (@WTA) June 9, 2021

وأنهت اليونانية، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها من أصل مباراتين نهائيتين وكان في دورة الرباط عام 2019، مواجهتها مع شفيونتيك، في ساعة و35 دقيقة، بعدما كسرت إرسال الأخيرة ثلاث مرات في اللقاء.

Making moves in Paris 👀@mariasakkari takes the opening set with a roar!#RolandGarrospic.twitter.com/ox8skOeQQG — wta (@WTA) June 9, 2021

ولم يسبق لساكاري أن وصلت إلى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها العشرين السابقة في البطولات الكبرى، لكنها حققت الإنجاز هذه المرة في "رولان غاروس" بعدما تخلصت في الدورين السابقين من البلجيكية إيليز مرتنز، والوصيفة كينين.

وستكون العقبة التالية أمام ساكاري لمحاولة خلافة شفيونتيك في إحراز اللقب، متمثلة في التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالميا، والتي تأهلت أيضا للمرة الأولى في مسيرتها إلى نصف نهائي إحدى بطولات الـ"غراند سلام"، بعد فوزها على المراهقة الأمريكية كيكي غوف المصنفة 25، بنتيجة 7-6، و6-3.

المصدر: وكالات