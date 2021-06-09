شاهد.. مظلي يفاجئ لاعبين بهبوطه في منتصف الملعب أثناء مباراة لكرة القدم.. ورد فعل طريف من الحكم

توقفت مباراة لكرة القدم في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة البولندي، بين فريقي "أولمبيا إلبلونغ" و"بيزا بارتشيفو" لفترة قصيرة، بسبب هبوط مظلي في منتصف الملعب أثناء اللعب.

ونشر الاتحاد المحلي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، للمظلي التائه، الذي فقد السيطرة على مظلته بعد تشابك حبالها وقطع أحدها، ليهبط في منتصف الملعب، وسط ذهول اللاعبين وحكم الساحة، الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجهه قبل أن يتحدث معه ويطلب منه حمل مظلته ومغادرة أرضية الملعب.

🛬 Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl#KursNaforBETIVLigępic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

واستؤنفت المباراة بعد أن تدخل العاملون لمساعدة الضيف "الغريب" على جمع مظلته والخروج من الملعب.

المصدر: وكالات