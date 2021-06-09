شاهد.. غريزمان يسجل هدفا عالميا بركلة مقصية استعراضية

سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، هدفا مذهلا خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره البلغاري، أمس الثلاثاء، في إطار تحضيرات "الديوك" لنهائيات كأس أمم أوروبا.

ومنح غريزمان هدف التقدم لفرنسا، في الدقيقة 29، بعد لمحة من الأداء الفني الراقي، حيث سدد "غريزو" كرة طائشة مرتدة من الدفاع البلغاري، بركلة مقصية استعراضية، غيرت على إثرها الكرة تجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين قبل أن تدخل الشباك.

🎥 انتونيو غريزمان 🤩🤩 pic.twitter.com/x33OwDAPaq — E P L W O R L D (@EPLworld) June 8, 2021

وأضاف المهاجم البديل أوليفييه جيرو هدفين آخرين، لتنهي فرنسا المباراة بفوز مستحق، بنتيجة 3-0.

وكانت مباراة بلغاريا هي آخر بروفة ودية لأبطال العالم قبل انطلاق مشوارهم في المجموعة الحديدية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تضم البرتغال حامل اللقب، وألمانيا، والمجر.

المصدر: RT