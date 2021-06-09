روسيا تحتج لدى "اليويفا" على قميص منتخب أوكرانيا في "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه راسل "اليويفا" من أجل إدانة القميص الجديد لمنتخب أوكرانيا في كأس أوروبا التي تنطلق بعد غد الجمعة، لأن عليه رسم شبه جزيرة القرم وشعارات وطنية.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الاتحاد المحلي لكرة القدم قوله، إن في هذه الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "نلفت الانتباه إلى استخدام شعارات بخلفية سياسية على قميص المنتخب الأوكراني، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ما يخص المعدات الرياضية".

وتابع "كرة القدم رياضة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة. بالموافقة على مثل هذا الزي، يرتكب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقة لأنه في أي بطولة كبيرة قادمة سنرى منتخبات أخرى تحاول استخدام زيها الرياضي من أجل الرسائل السياسية".

وكان رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندريه بافيلكو، كشف يوم الأحد الماضي، عبر حسابه في "فيسبوك"، عن الزي الرسمي لمنتخب بلاده المشارك في البطولة القارية، وعلى القميص شبه جزيرة القرم الروسية جزء من خريطة أوكرانيا.

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وجاء تقديم الزي الرياضي الجديد ضمن حملة جديدة من أوكرانيا، تؤكد تمسك كييف باعتبار شبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي في مارس 2014، "أرضا أوكرانية تحت الاحتلال الروسي المؤقت".

ويلعب المنتخب الأوكراني في بطولة أمم أوروبا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات هولندا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية، فيما تلعب روسيا في المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا، وفنلندا، والدنمارك.

وتنطلق منافسات "يورو 2020" بعد غد الجمعة، وتستمر لمدة شهر كامل، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات