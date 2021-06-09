رسميا.. الدولي السوري السابق فراس الخطيب يدخل مجال التدريب

أعلن نادي الكرامة السوري لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الدولي المعتزل فراس الخطيب، ليتولى مسؤولية تدريب الفريق بدءا من الموسم الجديد 2021\2022.

وقال نادي الكرامة، الذي أنهى الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق أحمد عزام في المركز الثالث في الدوري السوري الممتاز، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "الكابتن فراس الخطيب مدربا لرجال الكرامة لموسم 2021 –2022".

وتعد هذه الخطوة الأولى في مسيرة فراس الخطيب التدريبية، حيث أعلن اعتزاله عالم كرة القدم كلاعب في 2019.

وكان الخطيب (38 عاما)، خاض عدة تجارب احترافية كلاعب، بعد أن بدأ مسيرته الكروية في نادي الكرامة السوري، ليخرج من بلده في عام 2003 للاحتراف بالعربي الكويتي ومنه إلى الأهلي القطري.

وفي عام 2009، انتقل إلى القادسية الكويتي، ثم أم صلال القطري، والذي انتقل منه إلى زاخو العراقي، وكذلك لعب للكويت الكويتي، وخاض تجربة احترافية في شينهو الصيني.

ويعد الخطيب، الهداف التاريخي لمنتخب سوريا برصيد 37 هدفا كما أنه واحد من سبعة لاعبين في العالم شاركوا مع منتخبات بلدانهم ست مرات في تصفيات المونديال، إذ خاض الخطيب التجربة من تصفيات كأس العالم 2002 وحتى 2022.

المصدر: حساب نادي الكرامة على "فيسبوك"