إلغاء بطولة إفريقيا لألعاب القوى.. ضربة موجعة للحالمين بالتأهل لأولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء إلغاء بطولة إفريقيا للعبة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ملحقا بذلك ضربة موجعة للحالمين بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في لاغوس في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أن تدخلت نيجيريا في اللحظة الأخيرة لاستضافة البطولة بدلا من الجزائر.

وقال الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى في بيان له: "يؤسفنا الإعلان عن إلغاء بطولة إفريقيا التي كانت مقررة في لاغوس بين 23 و27 يونيو".

"بعد أن طلبت الجزائر التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة في الفترة بين 22 و26 يونيو تأجيل البطولة بحث الاتحاد الإفريقي سريعا عن حل لإنقاذ الموقف.

لكن للأسف قالت نيجيريا التي تعهدت وقتها باستضافة البطولة إن السلطات هناك رفضت تنظيم بطولة بهذا الحجم الكبير".

وقال البيان إن الإلغاء جاء بسبب "الوضع الصحي الناجم عن جائحة كوفيد-19".

واعتذر الاتحاد الافريقي للرياضيين في القارة. ولا توجد لقاءات بديلة تسمح لهؤلاء الرياضيين بتلبية المعايير الخاصة بالتأهل لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

كما تسببت قيود السفر في صعوبة مشاركة الرياضيين من القارة الإفريقية في بطولات بأوروبا.

المصدر: رويترز