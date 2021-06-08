كيبا حارس تشيلسي ينضم لمعسكر منتخب إسبانيا وسط مخاوف كورونا

انضم حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاجا، لمعسكر منتخب إسبانيا مع الاستعداد لأي حالات إصابة محتملة بعد إيجابية اختبار القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا قبل بطولة أوروبا.

وبعدما أصيب بوسكيتس بكورونا، دخل باقي اللاعبين البالغ عددهم 23 لاعبا في العزل إلى جانب الجهاز التدريبي، ما سيدفع إسبانيا للاعتماد على منتخب تحت 21 عاما وبقيادة مدرب هذه الفئة السنية لويس دي لا فويني، لخوض لقاء ليتوانيا الودي اليوم الثلاثاء، في مباراة كان من المفترض أن تمثل آخر تجربة لمنتخب "لاروخا" قبل البطولة القارية.

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وكان مدرب إسبانيا، لويس إنريكي، استدعى أمس الاثنين، خمسة لاعبين، وهم رودريغو مورينو (ليدز يونايتد)، وبابلو فورنالس (وست هام يونايتد)، وكارلوس سولير (فالنسيا)، وبرايس منديز (سيلتا فيغو)، وراؤول ألبيول (فياريال)، لتعويض أي نقص محتمل في الفريق.

وسيتدرب أريزابالاجا واللاعبون الخمسة الجدد في ما تطلق عليه إسبانيا "فقاعة موازية"، بعيدا عن تشكيلة بطولة أوروبا، مع التفكير في استدعاء لاعبين منهم إذا اقتضت الحاجة.

وأكد الاتحاد الإسباني أمس الاثنين، سلبية نتائج كل اللاعبين والجهاز التدريبي داخل العزل، لكن سيستمر مرانهم بشكل فردي قبل بدء مشوار بطولة أوروبا في المجموعة الخامسة أمام السويد في إشبيلية، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات