ألمانيا تعيد إلى الأذهان الهزيمة الساحقة على البرازيل (7-1)

ألحق المنتخب الألماني هزيمة ساحقة بضيفه اللاتفي (7-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم مساء الاثنين، وذلك في ختام مواجهاته التحضيرية لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ووقع على سباعية منتخب "المانشافت" الألماني، كل من اللاعبين، روبن جوسينس (الدقيقة 19)، إلكاي غوندوجان (الدقيقة 21)، توماس مولر (الدقيقة 27)، كاي هافيرتز (الدقيقة 39)، سيرجي غنابري (الدقيقة 45)، تيمو فيرنر (الدقيقة 50)، وليروي ساني في (الدقيقة 76).

بينما سجل اللاتفي ألكسيس سافيليفس هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب بلاده، بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إسبريت أرينا" بمدينة دوسلدورف.

وأعاد المنتخب الألماني إلى الأذهان الهزيمة التاريخية التي ألحقها بنظيره البرازيلي (7-1) في عقر داره، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014.

وسيستهل منتخب ألمانيا مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من العام الماضي "يورو 2020"، بمواجهة نظيره الفرنسي، وصيف بطل النسخة الماضية، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا منتخب البرتغال حامل اللقب، إضافة إلى هنغاريا.

المصدر: RT