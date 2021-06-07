شاهد.. حارس "بديل" يفعل المستحيل بتصديه ببراعة لكرة قاتلة في الدقيقة (92) ولركلة جزاء بالدقيقة (120)

قاد حارس مرمى منتخب أمريكا إيثان هورفاث بلاده إلى التتويج بلقب بطل دوري أمم "الكونكاكاف" على حساب نظيره المكسيكي بفوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وأنقذ إيثان هورفاث منتخب العم سام من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بتصديه لكرة ببراعة لكرة صاروخية سددها أحد اللاعبين المكسيكيين من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم تصدى حارس المرمى البالغ من العمر 25 عاما، لركة جزاء في الوقت القاتل أيضا، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، لينقذ فريقه من هدف التعادل، وبالتالي اللجوء إلى ركلات "الحظ" الترجيحية.

أمريكا تتوج بلقب أمم الكونكاكاف بفوزها على المكسيك 3-2 في نهائي ممتع من البداية إلى النهاية



شاهد الحارس الأمريكي البديل هورفاث كيف تصدى لانفراد المكسيك بالدقيقة 92 من الوقت الأصلي ومن ثم ضربة جزاء بالدقيقة 120 في الشوط الإضافي الثاني pic.twitter.com/NtwQ2FgOmK — Goalna (@Goalna) June 7, 2021

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وساهم إيثان هورفاث ببراعته في الذود عن مرماه مساهمة كبيرة في تتويج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف" لكرة القدم.

المصدر: وكالات