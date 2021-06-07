وفاة أسطورة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة اللاعب الدولي السابق يو سانج-تشول، أحد نجوم منتخب بلاده خلال مونديال 2002 عن 49 عاما.

وأصيب يو سانج-تشول، الذي بلغ مع منتخب بلاده النهائي في كأس العالم حين استضافت كوريا الجنوبية البطولة مع اليابان في 2002، بسرطان البنكرياس في نوفمبر 2019.

وسجل لاعب خط الوسط الكوري الهدف الثاني لبلاده في مرمى بولندا (2-0) في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002، واختير بسبب أدائه في البطولة ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب كأس العالم وقتها، وخاض 124 مباراة مع بلاده وسجل 18 هدفا في الفترة ما بين عامي (1994 و2005).

Obrigado por tudo, Yoo Sang-chul! Confira o gol anotado pelo lendário ex-jogador sul-coreano contra a Polônia, em 2002:#RIPLegendpic.twitter.com/4siyJNHfE5 — Futebol sul-coreano Brasil (@FutSulCoreanoBR) June 7, 2021

وفاز يو سانج-تشول بلقب الدوري الكوري الجنوبي مع فريق أولسان هيونداي في عامي (1996 و2005)، وساهم في فوز فريق يوكوهاما اف مارينوس بلقب الدوري الياباني في عامي (2003 و2004)، قبل أن يدخل عالم التدريب حيث كان آخر منصب تولاه تدريب فريق إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

المصدر: "رويترز"