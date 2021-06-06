وقف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن العمل بتهمة التحرش الجنسي

أصدر مجلس القيم والأخلاق في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرارا بوقف روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد عن العمل 30 يوما، على خلفية اتهام إحدى موظفات الاتحاد له بالتحرش الجنسي بها.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن نائب رئيس الاتحاد الأكبر سنا أنطونيو كارلوس نونيس سيتولى المنصب خلال فترة الإيقاف، ودعا بالفعل لعقد اجتماع بين المديرين ونواب كابوكلو، صباح الاثنين في ريو دي جانيرو.

واضطر كابوكلو للانسحاب تحت ضغط الرعاة، وقادة الاتحاد، لكنه سيهتم الآن بالدفاع عن نفسه في ظل أزمة حالية بين لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني من جهة، والاتحاد من جهة أخرى، قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تشوبها الشكوك بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما وعد تيتي المدير الفني للفريق ولاعبيه بالحديث عن البطولة يوم الثلاثاء.

Se é pra tombar, tombou: Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF em meio a caos nos bastidores https://t.co/oezOHEd9nG — Trivela (de 🏠) (@trivela) June 6, 2021

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وفي سياق متصل، ذكرت العديد من التقارير في الساعات الماضية، أن روجيرو كابوكلو وعد الحكومة الفيدرالية باستبدال تيتي مدرب "السامبا" بريناتو جاوتشو بعد مباراة ضد باراغواي يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وسط تداول أخبار تفيد بأن تيتي والعديد من نجوم المنتخب البرازيلي يرفضون المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي قبلت البرازيل استضافتها بعد سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا خوفا على سلامتهم وعائلاتهم من فيروس كورونا.

المصدر: وكالات