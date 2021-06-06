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الروسي مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي رولان غاروس ليواصل قصة الحب الجديدة مع الملاعب الرملية

الرياضة

الروسي مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي رولان غاروس ليواصل قصة الحب الجديدة مع الملاعب الرملية
Reuters
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واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني قصة الحب الجديدة مع الملاعب الرملية اليوم الأحد بعدما تأهل لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوز سهل على التشيلي كريستيان غارين.

وحسم مدفيديف المباراة بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-1 و7-5، خلال ساعتين و4 دقائق.

ودخل مدفيديف، الذي خسر مرتين في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة، ولم يسبق أن فاز بأي مباراة في آخر أربع مشاركات على ملاعب رولان غاروس، المباراة بعدما خسر أمام غارين المصنف 22 في مواجهتهما الماضية على الملاعب الرملية في بطولة مدريد للأساتذة.

وسيواجه مدفيديف في الدورالمقبل اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس والذي فاز بدوره على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 12 بنتيجة 6-3 و6-2 و7-5.

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وأجاب مدفيديف عند سؤاله هل بطولة العام الحالي بداية قصة جديدة مع ملاعب رولان غاروس: "أتمنى ذلك، لكنك لا تعلم المستقبل، لكن أتمنى ذلك. أتمنى المجيء عدة أعوام هنا وتحقيق نتائج جيدة وربما الفوز باللقب في يوم ما".

ويستطيع اللاعب الروسي انتزاع صدارة التصنيف العالمي إذا بلغ النهائي في باريس وفشل نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في فعل ذلك.

وأضاف مدفيديف: "تعلمت في رولان غاروس أنك بحاجة للعب مثلما تفعل على الملاعب الصلبة لأن الكرات ترتد بالقرب من الأرض وبسرعة. لا أعلم هذا كان الأمر مشابها في الماضي أم كانت القرعة صعبة. كما أنني أحب هذه الكرات".

المصدر: رويترز

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