زاخاروفا: إلحاق القرم بخريطة أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني حملة يائسة!

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إلحاق القرم الروسي بخريطة أوكرانيا على قميص المنتخب الأوكراني المشارك في أمم أوروبا، واعتبرت هذه الخطوة "حملة يائسة".

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "المنتخب الأوكراني لكرة القدم جمع بين حدود أوكرانيا والقرم الروسي، في تصرف يائس ومخادع".

وأضافت زاخاروفا أن شعار "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال" الذي دوّن على قميص المنتخب الأوكراني، شعار مشهور بارتباطه بجيش ستيبان بانديرا، ويذكّر في أوكرانيا وخارجها بجرائم هذا الجيش إبان الحرب العالمية الثانية.

Изображение Крыма на форме сборной Украины — отчаянная акция, считает Мария Захароваhttps://t.co/3TdblHFe6Gpic.twitter.com/p7VZGqvcA8 — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 6, 2021

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وفي وقت سابق اليوم، نشر رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكو عبر حسابه في "فيسبوك" الزي الرسمي لمنتخب بلاده المشارك في البطولة القارية، وعلى القميص شبه جزيرة القرم الروسية جزء من خريطة أوكرانيا.

ويلعب المنتخب الأوكراني في بطولة أمم أوروبا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات هولندا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: rsport.ria.ru