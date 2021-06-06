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الهولندية حسن تكسر الزمن العالمي لسباق عشرة آلاف متر

الرياضة

الهولندية حسن تكسر الزمن العالمي لسباق عشرة آلاف متر
AFP Vincent JANNINK
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كسرت الهولندية سيفان حسن عداءة المسافات الطويلة، الزمن العالمي لسباق عشرة آلاف متر، بعدما حققت 29 دقيقة و6.82 ثانية في لقاء لألعاب القوى في مدينة هينغلو الهولندية اليوم الأحد.

وكانت الإثيوبية ألماز أيانا صاحبة الزمن السابق البالغ 29 دقيقة و17.45 ثانية وحققته في أولمبياد ريو 2016.

ووجهت حسن، بطلة العالم 2019، تحذيرا لمنافساتها قبل انطلاق أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وقالت حسن البالغة 28 عاما: "يا له من إنجاز بتحقيق الزمن العالمي وهو أمر كنت أحلم به فقط".

وأضافت العداءة المولودة في إثيوبيا: "إنه تأكيد رائع على العمل الشاق الذي قمت به للاستعداد لطوكيو. أنا سعيدة بتحقيق هذا الزمن أمام جماهيري الهولندية".

وتملك حسن الزمن العالمي لسباق الميل وسباق خمسة كيلومترات على الطرق.

المصدر: رويترز

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