نادال ودجوكوفيتش يصعدان إلى ثمن نهائي رولان غاروس

تأهل كل من الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وتفوق نادال المصنف ثالثا عالميا والساعي لتعزيز رقمه القياسي في البطولة وتحقيق لقبه الـ14، على البريطاني كاميرون نوري الـ45 عالميا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، ليبلغ الدور الرابع من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الـ50 في مسيرته.

How it started (2005 AO) ➡️ How it's going (2021 RG)



5️⃣0️⃣ appearances in Week 2 at a Grand Slam for @RafaelNadal 😲 pic.twitter.com/sumfTA9jic — ATP Tour (@atptour) June 5, 2021

وهذا الفوز هو رقم 103 لنادال "ملك" الملاعب الترابية في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط، فتخطى فيدرر صاحب 102 انتصارا في بطولة أستراليا و101 في ويمبلدون، وضرب موعدا مثيرا في ثمن النهائي مع الإيطالي الصاعد يانيك سينر (19 عالميا) الذي أقصاه من الدور ربع النهائي العام الماضي في طريقه إلى اللقب، والذي تغلب على السويدي ميكايل إيمر 6-1 و7-5 و6-3.

Nadal v. Sinner 🍿



A blockbuster fourth-round clash has been booked! #RolandGarrospic.twitter.com/4LnZebV5QB — ATP Tour (@atptour) June 5, 2021

ويطمح نادال الملقب بـ"الماتادور" والذي احتفل بعامه الـ35 أمس الأول، للتتويج بلقبه الـ21 في البطولات الكبرى للانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجر فيدرر.

وفي وقت سابق اليوم، تأهل دجوكوفيتش للعام الـ12 تواليا إلى ثمن النهائي بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بثلاث مجموعات دون رد، نتائجها: 6-1 و6-4 و6-1.

Making [More] History 📚



With his 6-1, 6-4, 6-1 win over Berankis, @DjokerNole is headed to R4 here for the 12th consecutive year, a new Open Era record for longest streak of #RolandGarros R4 appearances.



Musetti next… pic.twitter.com/9zzJmRs5cm — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021

وضرب ديوكوفيتش البالغ 34 عاما، حامل لقب رولان غاروس 2016 والباحث عن لقبه الـ19 في البطولات الكبرى، مع الإيطالي الواعد لورينزو موزيتي البالغ 19 عاما.

Novak Djokovic v. Lorenzo Musetti 🔒



They'll battle for a place in the #RolandGarros quarter-finals on Monday 🍿 pic.twitter.com/3tfvrRVQ7R — ATP Tour (@atptour) June 5, 2021

إقرأ المزيد

ويسعى ديوكوفيتش أن يكون أول لاعب منذ أكثر من نصف قرن يحرز الألقاب الأربعة الكبرى أكثر من مرة.

المصدر: أ ف ب