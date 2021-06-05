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قميص تذكاري لقائد إسبانيا احتفالا بذكرى خاصة

الرياضة

قميص تذكاري لقائد إسبانيا احتفالا بذكرى خاصة
AFP
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تسلم كوكي ريسوريكسيون، الذي سيخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية، كقائد ثالث لمنتخب إسبانيا، قميصا تذكاريا بعدما استكمل أمام البرتغال أمس الجمعة 50 مباراة مع "لاروخا".

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وعلى ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريقه أتلتيكو مدريد، حيث أقيمت المباراة الودية، شارك كوكي أساسيا في اللقاء (0-0)، ليستكمل بذلك 50 مباراة مع المنتخب الأول.
وبعد انتهاء المباراة، تلقى اللاعب قميصا يحمل اسمه ورقم 50، وتسلمه من يد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الذي كان يرتدي وشاحا لحملة ترشيح إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 الذي تم تقديمه قبل المباراة.

المصدر: "وكالات"

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