بالفيديو.. الكشف عن أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا

حصد الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020-2021.

«Порту» красиво ушел из ЛЧ 😍😍😍



Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте 🔥 pic.twitter.com/RS256hzn2T — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

وفاز طارمي بالجائزة عن هدفه الرائع في شباك تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي جرت ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل طارمي هدفه بتسديدة "مقصية" رائعة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورغم فوز بورتو في المباراة بهدف طارمي (1-0)، تأهل تشيلسي إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

⚽️🌠 Goal of the Tournament! 🌠⚽️



After nearly 1.3 million votes ...



... @FCPorto star @MehdiTaremi9 takes the prize for his 👌 overhead kick! 🥇 #UCLGOTT | @nissansports | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021

🔢 Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...



Congratulations Mehdi Taremi! 👏👏👏#UCLGOTT | @nissansports | #UCLpic.twitter.com/dmjSBB9Gfj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021

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وحصد طارمي أكبر عدد من الأصوات، ليفوز بالجائزة متفوقا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حل ثانيا، وهدف أولفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني الذي جاء ثالثا.

وجاء هدف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك إسطنبول باشاك شهير التركي في المركز الرابع، ثم هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: RT