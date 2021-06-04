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بالفيديو.. الكشف عن أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

بالفيديو.. الكشف عن أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا
Reuters Pierre-Philippe Marcou
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حصد الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020-2021.

وفاز طارمي بالجائزة عن هدفه الرائع في شباك تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي جرت ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل طارمي هدفه بتسديدة "مقصية" رائعة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورغم فوز بورتو في المباراة بهدف طارمي (1-0)، تأهل تشيلسي إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

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وحصد طارمي أكبر عدد من الأصوات، ليفوز بالجائزة متفوقا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حل ثانيا، وهدف أولفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني الذي جاء ثالثا.

وجاء هدف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك إسطنبول باشاك شهير التركي في المركز الرابع، ثم هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: RT

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