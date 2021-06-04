نجم أتلتيكو مدريد يفاجئ هازارد أمام الكاميرات ويذكره بصراع الليغا

اقتحم يانيك كاراسكو لاعب منتخب بلجيكا وأتلتيكو مدريد، مقابلة أجراها قائد بلاده ولاعب ريال مدريد إدين هازارد، مع التلفزيون المحلي.

وانشغل هازارد بحوار تلفزيوني مع راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية "آر تي بي إف"على هامش المباراة الودية التي جرت الخميس أمام اليونان في خضم الاستعداد لأمم أوروبا المقبلة، بمدينة توبيز (جنوبي بروكسل).

لكن تفاجأ هازارد بزميله كاراسكو لاعب الروخيبلانكوس يقتحم التصوير ويهتف "أبطال أبطال"، بعد فوزه مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الليغا هذا الموسم.

ورد لاعب الميرينغي، الذي قابل هذا الأمر بروح الدعابة، على زميله مشيرا بإبهامه وأيضا بـ"غمزة عين" قائلا "جيد جدا، جيد جدا. مبروك يا صديقي. إنه أمر رائع".

Carrasco interrumpiendo la entrevista a Hazard para recordarle algo.



Es Dios 🤣🤣 pic.twitter.com/rIPiiUW7xW — 91minutosAtleti (@91minutosAtleti) June 3, 2021

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أنهى أتلتيكو اليغا لهذا الموسم في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، ليتوج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، ويجرد جاره ريال مدريد من لقبه، الذي اكتفى بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة.

وخاضت بلجيكا أول مباراة ودية لها أمام اليونان الخميس، (1-1) تليها مواجهة مقررة الأحد أمام كرواتيا، لتبدأ لاحقا مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا. ويشارك المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من الدنمارك وفنلندا وروسيا.

المصدر: twitter/91minutosAtleti